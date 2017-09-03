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В мире

Сотрудники Госдепа вышли из генконсульства России в Сан-Франциско

Сюжет:
Обыски в российских дипучреждениях в США (19)
04:3003.09.2017
(обновлено: 09:25 03.09.2017)
2208011
© РИА НовостиМашина, осуществляющая дежурство у Генконсульства в Сан-ФранцискоМашина, осуществляющая дежурство у Генконсульства в Сан-Франциско
© РИА Новости

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сотрудники службы дипломатической безопасности госдепартамента США вышли из здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и отказались комментировать происходящее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Обыски в Торгпредстве РФ в США
© РИА Новости / Екатерина Соболь
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Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. В МИД РФ сообщили об обысках в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Два сотрудника в форме ведомства, отвечающего за охрану дипломатических объектов, вышли из боковых ворот здания на Green Street. С корреспондентом РИА Новости, в одиночестве дежурящем у здания закрытого консульства, они общаться отказались, предупредительно подняв в верх руку и показав тем самым, что подходить к ним нельзя.

Затем эти сотрудники, чью ведомственную принадлежность выдали крупные значки на форме, сели в черный Chevrolet с мигалками и номерами правительства штата Калифорния, и уехали.

В данный момент у здания остается еще один такой же автомобиль.

Обстановка вокруг здания спокойная, из-за жары даже жильцы соседних дорогих домов на улицу не выходят.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Позже к зданию генерального консульства снова подъехал черный внедорожник Chevrolet Suburban с номерами правительства Калифорнии и остановился на улице у въезда в гараж.

Из машины вышли несколько сотрудников службы дипломатической безопасности госдепартамента США. Один из них взял с собой небольшой черный рюкзак. Одного из этих сотрудников корреспондент РИА Новости видел ранее уезжающим от здания консульства.

За пределами здания американские представители ни с кем не разговаривают, а с теми, кто находится внутри, ведут себя крайне благожелательно. В частности, корреспондент РИА Новости слышал, как один из них приветствовал мужчину, открывавшего им гараж. "Здравствуйте, сэр, как у вас дела?", — сказал он, после чего вся группа удалилась внутрь здания.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Терентьев
Карманы у них надо проверить. Шмон - дело криминальное.
05:43
03.09.2017
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sergeysuhanoff
Живыми вышли?Боялись наверное,что от туда не выйдут.😷
04:55
03.09.2017
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