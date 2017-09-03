Во Франции вспыхнул сильный лесной пожар

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сильный лесной пожар начался в департаменте Вар на юго-востоке Франции, идет эвакуация кемпинга, в тушении огня задействованы пять пожарных расчетов, сообщает газета Var Matin.

Пожар начался поздно вечером в субботу около 23.00 (00.00 мск). Местные власти объявили эвакуацию кемпинга Паскалинетт, который располагается в непосредственной близости от очага возгорания. Число гостей кемпинга не уточняется. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

По информации Parisien, площадь возгорания составляет около сотни гектаров. В тушении принимают участие не менее 200 человек, скоро к ним должно прибыть подкрепление. Вертолеты и самолеты в ночное время не могут присоединиться к операции.