МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российское посольство в Колумбии не располагает информацией о, возможно, убитом гражданине РФ, который находился в заложниках в Колумбии.

Ранее сообщалось, что гражданина РФ Арсена Восканяна, который полгода находился в плену у колумбийской АНО, убили в апреле при попытке к бегству.

Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, они "не в курсе" судьбы россиянина.

Восканяна похитили еще в конце прошлого года, когда он в колумбийских джунглях занимался ловлей ядовитых лягушек, который он намеревался переправить в Армению и продать, а на полученные средства купить себе дом. О его похищении стало известно правительственным силам Колумбии, которые перехватили радиосвязь между партизанами. В апреле 2017 года АНО сообщила, что Восканян, которого якобы готовили к освобождению, совершил побег. Сообщалось, что при транспортировке ему удалось отобрать у конвоира его огнестрельное оружие, после чего он ранил пятерых сопровождавших. Уточнялось, что после этого он сбежал, но также получил ранения, до сих пор о его судьбе ничего не было известно.