Тереза Мэй призвала парламент поддержать билль об отмене законов Евросоюза

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев поддержать билль об отмене законов ЕС, который планируется впервые подробно обсудить в парламенте в грядущий четверг, сообщает агентство Рейтер.

"Великий законопроект об отмене" (иначе его называют биллем об отмене законов ЕС), внесенный в парламент 13 июля, называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий. Главными положениями Great Repeal Bill станут отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране.

"Билль об отмене законов ЕС – это единственный важный шаг, который мы предпринимаем, чтобы избежать резкого перехода для населения и бизнеса, потому что этот документ переводит законодательство и обеспечивает правовую преемственность", — цитирует агентство заявление Мэй, распространенное канцелярией премьера.

"Мы приветствуем вклад членов парламента из Палаты (общин). Но перед нами стоит задача заполучить великую награду, этот вклад должен соответствовать нашей общей цели — помочь Британии успешно осуществить Brexit и стать великой мировой державой, которой, как мы знаем, мы можем быть", — заключила Мэй.

По информации газеты Telegraph, около полудюжины парламентариев от консервативной партии рассматривают возможность на этой неделе присоединиться к лейбористам и либеральным демократам, чтобы выступить против некоторых ключевых позиций "Великого законопроекта". Эта группа консерваторов опасается, что планы Мэй отменить закон "О Европейском сообществе" и перенести европейское законодательство в британский кодекс могут привести к "опасному" злоупотреблению полномочиями со стороны правительства.

Выход страны из союза, как ожидается, должен состояться в полночь 29 марта 2019 года.