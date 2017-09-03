Беременную жену венесуэльского оппозиционера не выпустили за границу

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жена венесуэльского оппозиционера Леопольда Лопеса Лилиан Тинтори в субботу не смогла уехать за границу, она была вызвана в суд в связи с обнаруженной ранее крупной суммой наличных в ее автомобиле, передает агентство Рейтер.

Тинтори часто совершает заграничные турне, в ходе которых активно выступает против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным агентства, находящаяся на четвертом месяце беременности Тинтори собиралась посетить Европу, чтобы встретиться, в том числе, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Испании Мариано Рахоем. По словам оппозиционерки, в сорванной европейской поездке ее должны были сопровождать послы Испании, Германии и Италии.

"Диктатура хочет помешать нам совершить этот важный международный тур", — написала Тинтори в своем Twitter. Жена Лопеса также опубликовала фотографии с иностранными дипломатами.

В пятницу правоохранительные органы Венесуэлы обнаружили крупную сумму наличных в автомобиле супруги лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса. По данным прокуратуры, в автомобиле Лилиан Тинтори были обнаружены коробки с двумя миллионами боливаров (12 тысяч долларов). Супруга оппозиционера заявила, что средства были необходимы для лечения ее бабушки. Прокуратура ведет расследование инцидента.

Леопольдо Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, после того как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. Он отбывает наказание под домашним арестом.