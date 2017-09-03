ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают происходящее с российской дипсобственностью "обходом" и "инспекцией", тогда как российская сторона сообщала об обыске, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Сегодня персонал российского посольства вместе с официальными лицами госдепа обошел три здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые требуется закрыть российскому правительству. Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность", — сказал представитель госдепартамента.

Он также отрицал заявления РФ, что американские власти грозили взломать двери диппредставительств.

"Обвинения, которые сделало российское правительство, в том числе что американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях или что ФБР "зачищает" здания, не являются правдой", — сказал представитель госдепартамента.