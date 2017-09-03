Ирак уничтожил более двух тысяч боевиков ИГ* при освобождении Талль-Афара

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Иракские силы уничтожили более двух тысяч боевиков ИГ* за почти две недели операции по освобождению города Талль-Афар, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление армии Ирака.

Операция в Талль-Афаре на северо-западе Ирака велась с 20 августа. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 31 августа объявил о победе иракских военных над ИГ* в городе и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава, в которой находится Талль-Афар.

"За период с 20 по 31 августа в общей сложности было убито более двух тысяч террористов и 50 террористов-смертников, также были подорваны и уничтожены 77 автомобильных взрывных устройств, 71 заминированное здание и 990 придорожных мин", — заявил представитель командования совместных операций генерал-лейтенант Абдул Амир Яралла.

По его словам, в операции приняли участие более 40 тысяч солдат иракской армии, сотрудников федеральной полиции и ее спецподразделений, а также бойцы "Сил народной мобилизации", известные как "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские силы потеряли 115 человек убитыми и еще почти 680 ранеными.

До начала операции и во время ее проведения из города и его окрестностей были эвакуированы более 40 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России