На турнире US Open задержали эстонского интернет-мошенника

ТАЛЛИН, 2 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) задержали и доставили в полицейский участок гражданина Эстонии, передававшего в режиме реального времени информацию с теннисного матча, что запрещено правилами, сообщила в субботу газета Postimees.

"Задержанным оказался 33-летний гражданин Эстонии Райнер Пийриметс. В поле зрения организаторов турнира он попал еще в прошлом году. Эстонец занимался кортсайдингом – при помощи специального оборудования передавал информацию об исходе розыгрышей своим коллегам, которые делали ставки в режиме онлайн. Поскольку трансляция матчей идет с небольшой задержкой, такая схема дает возможность ставить на уже завершившиеся розыгрыши, исход которых уже известен", — говорится в сообщении.

МИД Эстонии сообщил Postimees, что не имеет информации о задержании в США гражданина Эстонии.