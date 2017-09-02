Опубликованы видео обысков в российских дипучреждениях в США

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. МИД России на официальной странице в Facebook опубликовал видео обысков в Генеральном консульстве в Сан-Франсиско и торгпредстве в Вашингтоне.

На первой записи видны две черные машины, которые заезжают на подземную парковку консульства, после чего автоматические ворота закрываются. Прибывшие сотрудники спецслужб начинают осмотр помещений и квартир дипслужащих. В частности, стоящий на стремянке мужчина осматривает люк в потолке, предположительно, вентиляцию или чердак.

На записях, сделанных у торгпредства в Вашингтоне, видно, что у ворот учреждения выставлено оцепление. По его территории беспрепятственно передвигаются агенты ФБР.

В комментарии на странице говорится, что в ближайшее время будут опубликованы новые "фото-и видеосвидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты".

Ранее в субботу обыски начались в торгпредстве России в Вашингтоне. Глава учреждения Александр Стадник сравнил действия американских спецслужб с рейдерским захватом.

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности.

В ответ на действия американской стороны в МИД России призвали "прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений" и анонсировали скорый "зеркальный ответ".