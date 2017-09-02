Госдеп вызвал в обыскиваемое торгпредство РФ специалиста по взлому замков

ВАШИНГТОН, 2 сен, РИА Новости — Екатерина Соболь. Представители госдепартамента США и силовых ведомств вызвали к зданию заблокированного торгового представительства России в Вашингтоне службу по взлому замков, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сотрудник компании Liberty Lock&Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск). После этого через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.

Представители служб, проводящие досмотр, отказались от каких либо комментариев на тему происходящего.