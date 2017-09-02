"Рейдерский захват": торгпред России прокомментировал обыски в Вашингтоне

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обыски, которые власти США проводят в торгпредстве России в Вашингтоне, можно сравнить с рейдерским захватом, заявил глава дипучреждения Александр Стадник.

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — сказал он.

На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают".

В присутствии дипломатов

Ранее корреспондент РИА Новости в Вашингтоне сообщил, что в торговом представительстве начались обыски.

По словам сотрудника российского посольства Николая Лахонина, американские спецслужбы работают в присутствии дипломатов. "После настоятельного требования сотрудники посольства были допущены к досмотру", — сказал он.

"В духе паритета"

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в Штатах работало четыре российских консульства, в то время как в России — только три американских.

При этом она отметила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности. "США решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — пояснила Науэрт.

Ответные меры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в связи с действиями американской стороны.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал дипломат на встрече со студентами МГИМО.

Позднее МИД опубликовал заявление по ситуации с российской дипсобственностью. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — подчеркнули в министерстве.

Агрессивная акция

В субботу представитель российского внешнеполитического ведомства вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за недружественных акций Вашингтона.

"В ноте подчеркнуто, что мы рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов", — говорится в официальном заявлении МИД.