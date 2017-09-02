Джабаров не исключил провокации при обыске в торпредстве России в США

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обыски российского торгпредства в Вашингтоне являются "вопиющим безобразием", которое не останется без ответа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров; он также не исключил, что целью этих обысков может быть организация провокаций против российских дипсотрудников и руководства РФ в целом.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

"Эти обыски — вопиющее безобразие, нарушение Венской конвенции (о неприкосновенности дипсобственности). Американцы могут не сомневаться, обыски без ответа не останутся", — заявил Джабаров.

По его словам, "форму и сроки" ответа продумают политическое руководство России и МИД РФ.

Сенатор не исключил, что целью обысков может служить организация провокаций.

"Во время обысков они могут что-то подбросить, а потом заявить, что они это нашли", — сказал он.

"Это попытка обострения российско-американских отношений, для того чтобы свести их до максимально низкого уровня", — заявил Джабаров.