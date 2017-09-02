Торгпредство России в Вашингтоне назвало обыски рейдерским захватом

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Решение правительства США заблокировать здание торгпредства РФ на Коннектикут-авеню является рейдерским захватом и игнорированием международных норм, заявил журналистам торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", — сказал он.

На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают".