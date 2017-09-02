Польша построит на границе забор для защиты от украинских чумных свиней

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Польша собирается возвести вдоль границы с Украиной и Белоруссией ограду, чтобы защититься от диких кабанов — переносчиков африканской чумы свиней. Об этом рассказал польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель, сообщает РИА Украина.

Длина забора составит около 729 километров, его строительство обойдется в 130 миллионов злотых или 30 миллионов евро. Сообщается, что Минфин Польши готов выделить на возведение ограждения необходимые средства.

Кроме того, польская охотничья организация должна будет до 30 ноября снизить число диких кабанов на территории, где есть риск возникновения вспышек АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Ранее в девяти областях Украины ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней. Для человека АЧС не опасен, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами.