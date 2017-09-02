Сотрудников посольства России в США допустили к обыскам в торгпредстве

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Сотрудники посольства России после настоятельного требования к американской стороне были допущены в помещения торгпредства РФ в Вашингтоне, где начались обыски, сообщил РИА Новости представитель посольства Николай Лахонин.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени).

"После настоятельного требования российской стороны сотрудники посольства были допущены к досмотру", — сказал он.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.