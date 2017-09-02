СМИ: колумбийские повстанцы убили россиянина, пытавшегося сбежать из плена

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянин Арсен Восканян, находившейся в плену у Колумбийской Армии национального освобождения (АНО), убит в апреле при попытке к бегству. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление повстанцев.

По словам одного из командиров АНО с позывным Йерсон, Восканян был застрелен после того, как выхватил ручную гранату и попытался сбежать. "Он мертв. Разорвалась граната… Несколько наших ребят были ранены, весь отряд из пяти человек. Он начал бежать, в него выстрелили, и он был убит", — рассказал агентству Йерсон.

В апреле сообщалось, что Восканян, который также является гражданином Армении, бежал из плена повстанцев. Как заявляли в АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев, после чего скрылся, получив при этом ранение.

Уроженец Армении Арсен Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года. Правительственные силы узнали об этом при перехвате радиосвязи между группами партизан.

Уроженец Армении с российским паспортом Арсен Восканян разыскивал среди местных жителей тех, кто мог бы помочь ему в ловле редких ядовитых колумбийских лягушек. До этого он, предположительно, несколько лет прожил в Москве, где работал таксистом. Экзотических животных он хотел переправить на родину в Армению для продажи и на вырученные от этого средства приобрести себе дом.

В посольстве России в Колумбии позднее заявили, что ведут поиски Восканяна, подтвердив, что он является гражданином РФ.