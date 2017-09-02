ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 мск (14.00 по местному времени), сообщил РИА Новости представитель посольства РФ Николай Лахонин.
Он также отметил, что с этого момента прекратится доступ РФ к этим объектам.
Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию.