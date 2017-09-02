МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачениями, Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.

"Если российские миссии относятся к стандартным дипломатическим объектам, то они неприкосновенны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях (VDR), которую одобрили США", — написал Ассанж в своем Twitter.

"Неважно, что Россия делает с объектами. Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными", — добавил он.

If Russia's missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by the U.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3 pic.twitter.com/jQw7Z4TCni — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.

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Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В минувшую пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.