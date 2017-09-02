МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks, известного своими разоблачениями, Джулиан Ассанж заявил, что в случае включения российских объектов на территории США в список дипломатических они становятся неприкосновенными, согласно одобренной Вашингтоном конвенции.
"Неважно, что Россия делает с объектами. Как только США соглашаются включить их в список дипломатических постов, они становятся неприкосновенными", — добавил он.
If Russia's missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by the U.S. https://t.co/ebMv0Z1DU3 pic.twitter.com/jQw7Z4TCni— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.
В минувшую пятницу МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.