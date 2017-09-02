Миграционная служба потребовала от брата Саакашвили покинуть Украину

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Миграционная служба Украины приняла решение о принудительном возвращении Давида Саакашвили, брата экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, в Грузию или любую другую страну, и если он добровольно не покинет Украину, то его выдворят по решению суда, говорится в сообщении миграционной службы в Facebook.
"2 сентября нарушителя обнаружили сотрудники нацполиции, его доставили в подразделение миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений сотрудниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. Согласно закону и принятому решению, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть выехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности", — говорится в сообщении.