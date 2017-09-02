Миграционная служба потребовала от брата Саакашвили покинуть Украину

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Миграционная служба Украины приняла решение о принудительном возвращении Давида Саакашвили, брата экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, в Грузию или любую другую страну, и если он добровольно не покинет Украину, то его выдворят по решению суда, говорится в сообщении миграционной службы в Facebook.

В субботу Михаил Саакашвили заявил, что МВД Украины задержало в Киеве его брата Давида Саакашвили. В МВД Украины позже пояснили, что полиция задержала Давида Саакашвили из-за недействительного вида на жительство на Украине и направила в миграционную службу, его готовят к депортации из страны.

"2 сентября нарушителя обнаружили сотрудники нацполиции, его доставили в подразделение миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений сотрудниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. Согласно закону и принятому решению, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть выехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности", — говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, основания для пребывания Давида Саакашвили на Украине закончились еще в апреле 2017 года, и сразу после отмены оснований для пребывания на Украине он должен был покинуть территорию Украины, однако не сделал этого, что "является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства".