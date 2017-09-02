СМИ: в Дании подготовили закон о запрете строительства "Северного потока-2"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правительство Дании выступило с законодательной инициативой, которая позволит блокировать строительство газопроводов типа "Северный поток-2", если профильные ведомства сочтут, что представленные проекты противоречат национальным интересами и международным обязательствам страны. Об этом сообщает газета Politiken.

Ранее вопросами в этой сфере занималось Датское энергетическое агентство. После принятия законопроекта все необходимые полномочия получит МИД страны.

"По нашим оценкам, решение об отказе от строительства трубопровода в территориальных водах лучше всего принимать на министерском уровне", — гласит комментарий к документу.

Издание отмечает, что Дания сегодня находится в непростой ситуации, поскольку Польша и страны Балтии требуют от нее запрета на строительство "Северного потока-2", в то время как Берлин намерен довести прокладку магистрали до конца.

США против "Северного потока"

Противники российского проекта активизировались после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов. Кроме того, Штаты получили возможность штрафовать фирмы, которые поставляют технологии для реализации энергетических проектов. Некоторые эксперты выразили мнение, что новые шаги Вашингтона серьезно затормозят строительство "Северного потока-2".

Позднее начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников пояснил, что санкции США не помешают прокладке газопровода.

"Настолько размытый законопроект, что на сегодняшний момент даже западные юридические компании не могут дать четкого ответа на вопрос, что можно, а что нельзя. По предварительной оценке, он никоим образом не сокращает возможность заимствования в целом "Газпромом" на внешних рынках… Пока все остается в прежних планах и не вызывает никакой ненормативной деятельности ни внутри "Газпрома", ни у наших партнеров", — отметил Иванников.

Забота о собственной выгоде

После подписания указа о новых санкциях в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон, как и другие противники "Северного потока-2", руководствуются корыстными интересами и стремлением навредить России.

"Противники "Северного потока-2" заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо руководствуются стремлением навредить России. Разумеется, может просматриваться попытка "убить двух зайцев одним выстрелом" — заявили в министерстве.

Угроза тюленям

Одним из главных противников "Северного потока-2" в ЕС является Эстония. В июле в Министерстве окружающей среды республики заявили, что прокладка газопровода может навредить тюленям, обитающим в Финском заливе.

"Результаты анализа показывают, что строительство газопровода, в частности взрывные работы при его прокладке, могут повредить слуховые органы тюленей и нанести им другие травмы. Угроза для морских млекопитающих должна быть сведена к минимуму, популяция тюленей сокращается", — говорится в докладе ведомства.

Раскол в ЕС

В 2016 году премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы направили в Еврокомиссию письмо, в котором выступили против прокладки "Северного потока-2".

"Он сильно повлияет на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, в особенности на транзитный путь через Украину", — говорилось в послании на имя председателя ЕК.

При этом ряд стран ЕС занимает противоположную позицию. Так, в августе глава МИД ФРГ Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали новые санкции США и подчеркнули, что строительство "Северного потока-2" отвечает интересам Евросоюза.