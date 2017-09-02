Брат исполнителя терактов в Испании рассказал о его радикальных взглядах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Один из двух человек, остающихся под арестом после терактов в Испании, Дрисс Укабир признал, что полностью осознавал, что у его младшего брата Муссы, одного из ответственных за атаки, были радикальные взгляды, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на постановление суда.
По данным отделения Верховного суда Испании, Дрисс заявил, что его младший брат в последнее время начал усиленно молиться, а также не появлялся в мечети на первой за день молитве из-за подозрений, что здание контролируется полицией. Он также отметил, что Мусса заявлял о необходимости "джихада".
Суд также отметил противоречивость показаний Дрисса. Подозреваемый изменил версию о том, что брат украл его документы, заявив, что он сам арендовал фургон в виде одолжения друзьям брата.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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