Брат исполнителя терактов в Испании рассказал о его радикальных взглядах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Один из двух человек, остающихся под арестом после терактов в Испании, Дрисс Укабир признал, что полностью осознавал, что у его младшего брата Муссы, одного из ответственных за атаки, были радикальные взгляды, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на постановление суда.

Ранее сообщалось, что Мусса Укабир, один из исполнителей терактов в Барселоне, был ликвидирован полицией. В настоящее время, по данным телеканала, задержаны два человека, в том числе Дрисс Укабир, брат главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Дрисс заявлял, что брат украл у него документы и воспользовался ими, чтобы арендовать фургоны, использовавшиеся для терактов. После прошедших на прошлой неделе предварительных судебных слушаний Дрисс Укабир был арестован и помещен в тюрьму "Сото-дель-Реаль" недалеко от Мадрида.

По данным отделения Верховного суда Испании, Дрисс заявил, что его младший брат в последнее время начал усиленно молиться, а также не появлялся в мечети на первой за день молитве из-за подозрений, что здание контролируется полицией. Он также отметил, что Мусса заявлял о необходимости "джихада".

По мнению суда, есть "веские признаки" участия в терактах самого Дрисса и второго задержанного, Мохаммеда Хули Кемляля. Если их причастность подтвердится, им может грозить пожизненное заключение, подлежащее пересмотру.

Суд также отметил противоречивость показаний Дрисса. Подозреваемый изменил версию о том, что брат украл его документы, заявив, что он сам арендовал фургон в виде одолжения друзьям брата.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>