Владимир Конкин и Валдис Пельш попали в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Советский и российский актер Владимир Конкин, а также музыкант и шоумен Валдис Пельш попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за поездки в Крым.

Они занесены в базу сайта 2 сентября. В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

Помимо них в список внесены российские актеры Юрий Анпилогов и Елена Переслени — за поездки в Крым. В базу данных "Миротворца" попала также российская певица Юлия Беретта и барабанщица из ее группы Юлиана Нестерова "из-за сознательного нарушения границы Украины" — за поездку в июле на концерт в Луганск.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.