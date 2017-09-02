СМИ: в США чиновникам хотят запретить использовать антивирус Kaspersky Lab

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Американский сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции одной из самых известных в мире компаний в области противовирусного программного обеспечения — "Лаборатории Касперского", сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в верхней палате конгресса США.
Предполагается, что данный запрет будет принят в качестве поправки к законопроекту об оборонной политике США. Согласно ему, "ни одно учреждение, ведомство США или связанная с ним организация, напрямую или косвенно" не сможет использовать данное программное обеспечение.
В конце июля конгресс запросил у 22 государственных агентств документы о компании Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского"). Конгрессмены подозревали, что продукты "Касперского" могут использоваться с целью ведения "злонамеренной" деятельности против США, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении письма.
Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было.
Российская компания, в свою очередь, заявляла о полной готовностям сотрудничать с американским правительством и полностью отрицало обвинения в свой адрес.