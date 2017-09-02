СМИ: в США чиновникам хотят запретить использовать антивирус Kaspersky Lab

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Американский сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции одной из самых известных в мире компаний в области противовирусного программного обеспечения — "Лаборатории Касперского", сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в верхней палате конгресса США.

Такое решение сенат может принять на волне растущих опасений, что компанию из РФ якобы могут использовать "поддерживаемые Кремлем хакеры", чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные, объясняют источники.

Предполагается, что данный запрет будет принят в качестве поправки к законопроекту об оборонной политике США. Согласно ему, "ни одно учреждение, ведомство США или связанная с ним организация, напрямую или косвенно" не сможет использовать данное программное обеспечение.

В конце июля конгресс запросил у 22 государственных агентств документы о компании Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского"). Конгрессмены подозревали, что продукты "Касперского" могут использоваться с целью ведения "злонамеренной" деятельности против США, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении письма.

В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.

Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было.

Российская компания, в свою очередь, заявляла о полной готовностям сотрудничать с американским правительством и полностью отрицало обвинения в свой адрес.