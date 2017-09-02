В Париже почтили память жертв теракта в Беслане

ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Память жертв захвата заложников в бесланской школе в сентябре 2004 года почтили в субботу в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

Организаторами мероприятия под названием "Беслан и Европа — жертвы одного терроризма" выступили две ассоциации: французская Solidarité enfants de Beslan и итальянская Aiutateci a Salvare i Bambini Onlus.

Встреча, участие в которой приняли около полусотни человек, началась с минуты молчания в память о детях Беслана и жертвах других терактов последнего времени. Затем на большом экране показали фотографии, сделанные во время страшных событий в Беслане, а также фильм, снятый в 2008 году членами ассоциации, посещавшими пострадавший город.

Также в зале на Бранли состоялась дискуссия об истоках исламского терроризма и мерах борьбы с ним. В завершение в православном храме Святой Троицы состоялась панихида.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.