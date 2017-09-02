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В мире

По Лондону прошли маршем несколько тысяч веганов

18:2802.09.2017
(обновлено: 18:30 02.09.2017)
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© РИА Новости / Табак МарияМарш веганов в Англии. 2 сентября 2017Марш веганов в Англии. 2 сентября 2017
© РИА Новости / Табак Мария

ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак. Несколько тысяч веганов – людей, отказавшихся от любой пищи животного происхождения – прошли колонной по центральному Лондону, протестуя против любых форм убийства животных.

"Мы хотим громко заявить: мы не понимаем, как можно любить собак и кошек, но при этом, не моргнув глазом, есть поросят, овечек и телят", — сказала корреспонденту РИА Новости 38-летняя Хелен, которая полностью отказалась от мяса и молочных продуктов десять лет назад.

Шествие стартовало в полдень (14.00 мск) от Гайд-парка, а конечным пунктом стала Парламентская площадь. Сотни полицейских охраняли порядок на улицах, по которым шли демонстранты.

© РИА Новости / Табак МарияМарш веганов а Англии. 2 сентября 2017
© РИА Новости / Табак Мария
Марш веганов а Англии. 2 сентября 2017

Организатором Официального марша за права животных выступила неправительственная организация Save Movement. Она ставит своей задачей информирование общественности об обращении с животными на фермах и агитацию за полный отказ от употребления в пищу мяса. К активистам Save Movement присоединились сторонники других организаций по защите животных и рядовые британцы, выступающие против мясоедства, употребления в пищу молочной продукции и производства одежды и аксессуаров из натуральной кожи.

© РИА Новости / Табак МарияМарш веганов в Англии. 2 сентября 2017
© РИА Новости / Табак Мария
Марш веганов в Англии. 2 сентября 2017

Демонстранты выкрикивали лозунги "Планета – не только для людей" и "Они – как мы". Впечатляли разнообразием плакаты: "Мое тело – это не кладбище, а сад", "Спасай жизни – стань веганом", "Животные хотят жить", "Не ваша мать – не ваше молоко", "Я уже год как веган, а нехватки белка не ощущается", "Мясо – это убийство".

Многие демонстранты для большей убедительности нарядились в животных сами, многие привели с собой собак. Участники акции активно приглашали прохожих вливаться в их ряды, раздавали буклеты и листовки.

"Единственный способ спасти нашу планету – это уметь сочувствовать другим. Сочувствие делает нас людьми", — отметил 24-летний Макс.

Судя по всему, у веганов есть своя аудитория: если верить опросам, число отказавшихся от животной пищи в Великобритании за последние десять лет выросло на 350% — до 542 тысяч человек.

© РИА Новости / Табак МарияМарш веганов а Англии. 2 сентября 2017
© РИА Новости / Табак Мария
Марш веганов а Англии. 2 сентября 2017
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pet.g3
Морковка тоже хочет жить!!
18:31
02.09.2017
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