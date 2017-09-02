Освещавший "Харви" метеоролог отказался от денег, собранных ему на отпуск

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 500 людей приняли участие в добровольном сборе средств на отпуск для американского метеоролога, который без отдыха освещал, анализировал и комментировал обрушившийся на Техас ураган "Харви", но он отказался от 17 тысяч долларов, сообщается на сайте кампании по краудфандингу Go fund me.

За один день 513 человек собрали 17 тысяч долларов, хотя целью кампании было всего 4 тысячи. Организаторы кампании "Давайте купим Джеффу Линднеру отпуск" считают, что метеоролог районного отделения по регулированию наводнений округа Харрис в штате Техас оказался незаменимым в своей работе. "Он выглядит так, как будто он не ел и не спал на этой неделе. Я думаю, что Джеффу нужен перерыв", — написал инициатор кампании.

Тем не менее, метеоролог Линднер отказался от собранных средств. Он сообщил, что из-за того что является госслужащим, ему запрещено принимать подарки дороже 100 долларов. Вместо того чтобы отправиться в отпуск, Линднер предложил направить все собранные средства на помощь пострадавшим от наводнения.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.