Порошенко проведет амнистию для участников военной операции в Донбассе

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", согласно которому участники военной операции в Донбассе, не совершившие тяжелые преступления, выйдут на свободу, сообщает пресс-служба украинского президента в субботу.

По данным пресс-службы, такое решение президент принял на встрече в субботу с представителями церкви и Героями Украины, военными, которые настаивали на амнистии.

"Я благодарю за это предложение, за ответственное, государственное отношение к этому и подписываю закон Украины "Об амнистии", который позволяет воинам-участникам АТО (наказанным) за нетяжелые преступления выйти на свободу", — сказал Порошенко и подписал документ.

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