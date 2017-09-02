Москва выразила протест Вашингтону из-за планов обыскать торгпредство

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. МИД России вручил советнику-посланнику американского посольства в Москве ноту протеста из-за планов властей США провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Агрессивная акция
В ноте, врученной посланнику, грядущие обыски названы беспрецедентной и агрессивной акцией, которую спецслужбы Соединенных Штатов могут использовать для провокаций, подбросив компрометирующие документы.
В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответить на действия американской стороны. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — заявили в ведомстве.
Нет дыма без огня
Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы планируют провести обыск еще и в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах российских дипломатов. Однако в Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию и посоветовали обращаться с вопросами к ФБР.
Эколог должен был проверить, не было ли загрязнения воздуха. Однако, по данным агентства, когда инспектор прибыл на место, он не увидел ни дыма, ни каких-либо других нарушений.
Кроме того, по той же причине к зданию диппредставительства вызывали пожарный расчет. Однако дипломаты объяснили дым из трубы работами по консервации помещения. "Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", — написала Захарова в Facebook. Она выразила недоумение, что дым из трубы кто-то принял за пожар.
Закрытие дипредставительств
Американские власти в четверг потребовали от российской стороны закрыть консульство в Сан-Франциско, а также два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.
В Москве эти действия назвали недружественным шагом. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал жестко ответить на подобные выпады.