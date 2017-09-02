Москва выразила протест Вашингтону из-за планов обыскать торгпредство

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. МИД России вручил советнику-посланнику американского посольства в Москве ноту протеста из-за планов властей США провести обыск в российском торгпредстве в Вашингтоне. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Агрессивная акция

Сообщается, что американского дипломата вызвали в МИД России ранее днем. "Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа ", — говорится в сообщении министерства. В ведомстве отметили, что данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.

В ноте, врученной посланнику, грядущие обыски названы беспрецедентной и агрессивной акцией, которую спецслужбы Соединенных Штатов могут использовать для провокаций, подбросив компрометирующие документы.

В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответить на действия американской стороны. "Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — заявили в ведомстве.

Нет дыма без огня

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы планируют провести обыск еще и в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах российских дипломатов. Однако в Госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию и посоветовали обращаться с вопросами к ФБР.

Позднее власти Сан-Франциско, где воздух прогрелся до 38 градусов и поэтому запрещено использование каминов и мангалов, направили к российскому генконсульству инспектора-эколога из-за сообщений о том, что из трубы здания поднимается черный дым.

Эколог должен был проверить, не было ли загрязнения воздуха. Однако, по данным агентства, когда инспектор прибыл на место, он не увидел ни дыма, ни каких-либо других нарушений.

Кроме того, по той же причине к зданию диппредставительства вызывали пожарный расчет. Однако дипломаты объяснили дым из трубы работами по консервации помещения. "Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", — написала Захарова в Facebook. Она выразила недоумение, что дым из трубы кто-то принял за пожар.

Закрытие дипредставительств

По ее словам, российским дипломатам приходится заниматься консервацией не только здания, но и российско-американских отношений "до лучших времен".

Американские власти в четверг потребовали от российской стороны закрыть консульство в Сан-Франциско, а также два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

В Белом доме пояснили, что США действуют "в духе паритета", поскольку ранее в стране работало четыре российских консульства, в то время как в России — только три американских. В то же время речь о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте собственности не идет, хотя дипломатическая деятельность в зданиях будет запрещена.

В Москве эти действия назвали недружественным шагом. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал жестко ответить на подобные выпады.