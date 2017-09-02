L’Oreal уволила чернокожего трансгендера за расизм в адрес белых

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания L'Oreal расторгла контракт с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых. Об этом представители бренда написали в Twitter.

"L'Oreal поддерживает многообразие. Комментарии Бергдорф расходятся с ценностями компании, и мы приняли решение прекратить сотрудничество с ней", — говорится в сообщении.

L’Oréal champions diversity. Comments by Munroe Bergdorf are at odds with our values and so we have decided to end our partnership with her. — L'Oréal Paris UK (@LOrealParisUK) 1 сентября 2017 г.

Бергдорф прокомментировала этот пост в Facebook , отметив, что компания требует от моделей — участниц промокампании, посвященной многообразию в обществе, "сидеть тихо и улыбаться", но молчать о том, что первопричиной нехватки многообразия, по сути, является расизм. В заключение она призвала бойкотировать L'Oreal.

Ранее британские СМИ сообщили, что Бергдорф позволила себе расистские высказывания в адрес белых в Facebook. Она написала пост, в котором говорилось, что большая часть белого населения планеты не осознает или не признает, что существование белой расы построено на смертях людей с другим цветом кожи и "пропитано расизмом". Позднее модель удалила сообщение, а на страничке появился новый пост, в котором она написала, что журналисты вырвали ее высказывание из контекста. Бергдорф заявила, что не обвиняет никого лично, но, по ее словам, все белые как сообщество виновны в сложившейся ситуации, так как система поощряла дискриминацию веками.