L’Oreal уволила чернокожего трансгендера за расизм в адрес белых

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Компания L'Oreal расторгла контракт с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых. Об этом представители бренда написали в Twitter.
"L'Oreal поддерживает многообразие. Комментарии Бергдорф расходятся с ценностями компании, и мы приняли решение прекратить сотрудничество с ней", — говорится в сообщении.
L’Oréal champions diversity. Comments by Munroe Bergdorf are at odds with our values and so we have decided to end our partnership with her.— L'Oréal Paris UK (@LOrealParisUK) 1 сентября 2017 г.
Ранее британские СМИ сообщили, что Бергдорф позволила себе расистские высказывания в адрес белых в Facebook. Она написала пост, в котором говорилось, что большая часть белого населения планеты не осознает или не признает, что существование белой расы построено на смертях людей с другим цветом кожи и "пропитано расизмом". Позднее модель удалила сообщение, а на страничке появился новый пост, в котором она написала, что журналисты вырвали ее высказывание из контекста. Бергдорф заявила, что не обвиняет никого лично, но, по ее словам, все белые как сообщество виновны в сложившейся ситуации, так как система поощряла дискриминацию веками.