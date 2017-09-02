ТАЛЛИН, 2 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Пикет у посольства Польши против сноса памятников воинам Советской армии, организованный объединением "Российские соотечественники Европы", в субботу прошел в Таллине.
По его словам, из-за дождя пикет продлился только 40 минут вместо заявленного часа. "…Мы заявили о проблеме, дали общий настрой. Никаких происшествий не было, все прошло нормально. Проведение пикета было зарегистрировано в полиции на основании требований эстонского закона "Об охране общественного порядка", — сказал Чаулин.
Пикетчики держали в руках плакаты с надписями на русском и польском языках, призывающие защитить память о воинах-освободителях.
В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.