ТАЛЛИН, 2 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Пикет у посольства Польши против сноса памятников воинам Советской армии, организованный объединением "Российские соотечественники Европы", в субботу прошел в Таллине.

Как рассказал РИА Новости один из организаторов пикета член правления объединения "Российские соотечественники Европы" Сергей Чаулин, несмотря на дождливую погоду, у посольства Польши собрались около 20 человек.

По его словам, из-за дождя пикет продлился только 40 минут вместо заявленного часа. "…Мы заявили о проблеме, дали общий настрой. Никаких происшествий не было, все прошло нормально. Проведение пикета было зарегистрировано в полиции на основании требований эстонского закона "Об охране общественного порядка", — сказал Чаулин.

Пикетчики держали в руках плакаты с надписями на русском и польском языках, призывающие защитить память о воинах-освободителях.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.