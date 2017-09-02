Одесский аэропорт возобновил работу после сообщений о минировании

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Международный аэропорт "Одесса" возобновил работу после сообщения о минировании, взрывоопасных предметов там не обнаружили, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

В субботу днем правоохранителям поступило сообщение от анонима о минировании аэропорта.

"На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Из помещений аэровокзала было эвакуировано 850 пассажиров и работников аэропорта. В настоящее время работа аэропорта возобновлена. Сейчас происходит регистрация пассажиров на воздушные рейсы", — говорится в сообщении полиции.

Принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который "предоставил ложные сведения и дестабилизировал работу воздушных ворот Одессы", сообщает полиция.

В Одессе в субботу отмечают День города, на охрану порядка вышли более 750 правоохранителей.