В Варшаве прошла акция протеста против сноса памятников советским воинам

ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Акция протеста против сноса памятников советским солдатам прошла в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу несколько человек собрались возле посольства США в Польше. Они требуют пересмотреть закон "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования" и не допустить, чтобы в рамках реализации этого нормативного акта были снесены памятники советским солдатам, освобождавшим Польшу во время Второй мировой войны.

Среди участников акции, в частности, активисты патриотической организации "Курск", занимающейся реставрацией советских военных памятников на территории Польши, а также члены незарегистрированной политической партии "Смена".

Один из организаторов акции Марчин Адам рассказал журналистам, что участники мероприятия намереваются передать письмо президенту США Дональду Трампу с требованием пояснить отношение Америки к процессам, происходящим в Польше, в частности по вопросам сохранения советских памятников.

"Мы пришли сюда к американскому посольству, чтобы показать, что именно в Вашингтоне находятся факторы, которые разжигают определенную истерию, которая вытекает в войну с памятниками", — сказал он.

"Мы хотим передать письмо и спросить Дональда Трампа, действительно ли в США хотят, чтобы советским солдатам, которые освободили Европу, в Польше не отдавали никакой дани памяти", — добавил организатор акции.

"Это послание с просьбой озвучить позицию Вашингтона по этому вопросу, пояснить, довольны ли США в связи с тем, что солдаты огромной антигитлеровской коалиции, погибавшие на польской земле, не могут иметь достойных мест памяти", — пояснил он. По словам Адама, планы демонтажа памятников "недостойны". "Следует обратить внимание, что Германия эти памятники у себя сохраняет и заботится о них. Почему же Польша – страна, которая обязана советским солдатам за освобождение своей территории, за получение длинной границы и полного доступа к Балтийскому морю, сейчас, спустя почти 30 лет после исчезновения Польской Народной Республики, накаляет эти настроения?" — заключил Адам.

По его словам, подобные акции проходят также в некоторых других европейских столицах.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Данный закон встречает неоднозначное отношение даже со стороны польских властей на местах. Так, недавно президент Гданьска Павел Адамович заявил, что не будет переименовывать улицы города в рамках закона о декоммунизации.