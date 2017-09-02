В Раде потребовали от СБУ список политиков, посещавших Россию

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук потребовал от главы СБУ обнародовать список украинских политиков, госслужащих и офицеров спецслужбы, которые ездили в Россию, и привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее в субботу глава СБУ Василий Грицак сообщил, что он выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

"Председатель СБУ должен незамедлительно обнародовать список украинских политиков и госслужащих включительно с офицерами самой СБУ, которые без надлежащего разрешения органов государственной власти посещали страну-агрессора Российскую Федерацию. Эти лица должны быть привлечены к уголовной ответственности", — написал Мосийчук в Facebook, комментируя инициативу главы СБУ.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.