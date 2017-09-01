В зоне "риска": Порошенко подписал указ о биометрическом контроле

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении миграционного контроля, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении биометрической верификации для иностранцев на границе страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Новые правила
Теперь въехать на Украину из таких государств можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, граждане "несущих риск" стран должны будут уведомить власти о намерении посетить Украину.
Порошенко рекомендовал кабмину обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию. Он также дал правительству два месяца на разработку механизма, который позволит иностранцам предварительно информировать Киев о поездке. Месяц отводится на то, чтобы правительство совместно с СНБО обеспечили "комплекс мер по усилению контроля за въездом на Украину, выездом с Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации".
Три этапа
На первом этапе гражданин страны из списка "миграционного риска" должен подать предварительное уведомление о том, что собирается приехать на Украину. Второй этап — фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует пребывать.
О том, что Киев введет трехэтапную систему въезда на Украину, впервые объявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он также заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь россиян.
Визовый режим?
В Раде не раз звучали призывы ввести визовый режим с Россией. Так, депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что после введения безвиза с ЕС Киев должен применить "дополнительные меры безопасности" и ввести визы для россиян. По ее словам, граждане РФ должны получать украинскую визу на тех же условиях, на которых они получают визы стран ЕС.
В Киеве посчитали, что этот шаг негативно скажется на украинских гражданах. Кроме того, согласно опросам, половина жителей страны не поддерживает инициативу о визовомс режиме с Россией.
Российские власти не раз предупреждали, что подобный шаг со стороны Киева не останется без ответа. В Кремле заявили, что в визовых вопросах Москва будет исходить из принципа взаимности. МИД РФ, в свою очередь, расценил введение биометрического контроля для российских граждан как "линию на разрыв отношений с Москвой" и сравнил это решение с возведением Берлинской стены.