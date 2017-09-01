В зоне "риска": Порошенко подписал указ о биометрическом контроле

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении миграционного контроля, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении биометрической верификации для иностранцев на границе страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Новые правила

Закон вступит в силу с января 2018 года, за его исполнением будет следить СНБО. Документ вводит трехэтапную пропускную систему въезда на Украину для граждан тех стран, которые "представляют риски" для Киева.

Теперь въехать на Украину из таких государств можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, граждане "несущих риск" стран должны будут уведомить власти о намерении посетить Украину.

Порошенко рекомендовал кабмину обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию. Он также дал правительству два месяца на разработку механизма, который позволит иностранцам предварительно информировать Киев о поездке. Месяц отводится на то, чтобы правительство совместно с СНБО обеспечили "комплекс мер по усилению контроля за въездом на Украину, выездом с Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации".

Три этапа

На первом этапе гражданин страны из списка "миграционного риска" должен подать предварительное уведомление о том, что собирается приехать на Украину. Второй этап — фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует пребывать.

О том, что Киев введет трехэтапную систему въезда на Украину, впервые объявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он также заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь россиян.

Визовый режим?

В Раде не раз звучали призывы ввести визовый режим с Россией. Так, депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что после введения безвиза с ЕС Киев должен применить "дополнительные меры безопасности" и ввести визы для россиян. По ее словам, граждане РФ должны получать украинскую визу на тех же условиях, на которых они получают визы стран ЕС.

В Киеве посчитали, что этот шаг негативно скажется на украинских гражданах. Кроме того, согласно опросам, половина жителей страны не поддерживает инициативу о визовомс режиме с Россией.

Российские власти не раз предупреждали, что подобный шаг со стороны Киева не останется без ответа. В Кремле заявили, что в визовых вопросах Москва будет исходить из принципа взаимности. МИД РФ, в свою очередь, расценил введение биометрического контроля для российских граждан как "линию на разрыв отношений с Москвой" и сравнил это решение с возведением Берлинской стены.