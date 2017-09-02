СМИ: Берлин отклонил требование Анкары заморозить счета сторонников Гюлена

БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Власти ФРГ отказались заморозить счета проживающих в Германии сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена по требованию Турции, сообщает еженедельник Spiegel.
Ранее в МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около 6 тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Гюлена Германией. Эти запросы не были удовлетворены.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил эти жесткие меры, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу.Референдум состоялся 16 апреля, по предварительным данным, с небольшим перевесом победу одержали сторонники перехода к президентской республике.