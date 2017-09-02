СМИ: Берлин отклонил требование Анкары заморозить счета сторонников Гюлена

БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Власти ФРГ отказались заморозить счета проживающих в Германии сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена по требованию Турции, сообщает еженедельник Spiegel.

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По данным издания, соответствующую ноту, в которой были перечислены почти 80 немецких турок, Анкара направила в Берлин в начале 2017 года, ответ из МИД ФРГ поступил в конце июня. Как пишет Spiegel, в ответе сообщается, что для установления контроля над движением по счетам перечисленных лиц "отсутствует правовое основание".

Ранее в МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около 6 тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Гюлена Германией. Эти запросы не были удовлетворены.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил эти жесткие меры, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу.