Пожарные работают на месте возгорания в Мадриде, 2 сентября 2017

Пожарные работают на месте возгорания в Мадриде, 2 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 34,5 тысячи жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид получили предупреждение не покидать свои дома из-за распространения облака токсичного дыма, сообщает издание Pais.

Причиной образования облака стало возгорание на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, в результате которого один человек пострадал. Сообщается, что на складе горят 40 тонн магния и алюминия.

По данным издания, предупреждение касается жителей трех муниципалитетов города: Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио.

Пожарные окружили здание и пытаются потушить пожар. По их словам, через несколько часов предупреждение может быть отменено.