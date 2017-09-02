МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 34,5 тысячи жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид получили предупреждение не покидать свои дома из-за распространения облака токсичного дыма, сообщает издание Pais.
Причиной образования облака стало возгорание на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, в результате которого один человек пострадал. Сообщается, что на складе горят 40 тонн магния и алюминия.
По данным издания, предупреждение касается жителей трех муниципалитетов города: Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио.
Пожарные окружили здание и пытаются потушить пожар. По их словам, через несколько часов предупреждение может быть отменено.
ℹ️ Incendio en exterior de nave industrial #Fuenlabrada. Calle Sierra de Cazorla. Trabajando #BomberosCM y municipales. Polígono desalojado pic.twitter.com/LB3pzUqC0T— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 2 сентября 2017 г.