Сигнал о бомбе в парламенте Армении оказался ложным

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сигнал о бомбе, якобы заложенной в здании парламента Армении, оказался ложным, заявили в субботу в пресс-службе МЧС республики.
"В результате проверки взрывного устройства обнаружено не было. Все работы завершены", — говорится в сообщении.
Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.
Полиция устанавливает личность анонимных телефонных террористов.