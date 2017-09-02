Сигнал о бомбе в парламенте Армении оказался ложным

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сигнал о бомбе, якобы заложенной в здании парламента Армении, оказался ложным, заявили в субботу в пресс-службе МЧС республики.

Ранее пресс-служба сообщала, что 2 сентября, примерно в 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о бомбе, заложенной в здании национального собрания (парламента), расположенном по адресу проспект Маршала Баграмяна, 19. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, один боевой расчет спасателей и отряд по осуществлению спасательных работ особого назначения, там же находился командир инженерного отряда центра сил гражданской обороны спасательной службы.

"В результате проверки взрывного устройства обнаружено не было. Все работы завершены", — говорится в сообщении.

Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.

Полиция устанавливает личность анонимных телефонных террористов.