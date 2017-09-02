Миграционная служба в Киеве отпустила брата Саакашвили

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Давид Саакашвили, брат экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, покинул отделение миграционной службы в Киеве, куда его доставили из-за недействительного вида на жительство, сообщил с места событий корреспондент телеканала "112 Украина".

В субботу Михаил Саакашвили заявил, что МВД Украины задержало в Киеве его брата Давида Саакашвили. В МВД Украины позже пояснили, что полиция задержала Давида Саакашвили из-за недействительного вида на жительство на Украине и направила в миграционную службу, его готовят к депортации из страны.

"Он уже свободно покинул здание миграционной службы и, по словам защитников, поехал домой", — заявил корреспондент телеканала.

По его словам, адвокаты Саакашвили рассказали журналистам, что будут выяснять причины задержания, а также намерены добиться открытия уголовного дела о незаконном, по их мнению, задержании.

Комментариями миграционной службы Украины РИА Новости не располагает.