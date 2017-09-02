Жители Лос-Анджелеса покидают дома из-за лесных пожаров

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лесные пожары бушуют к северо-западу от американского Лос-Анджелеса, в связи с этим сотни семей начали покидать свои дома, передает агентство Рейтер со ссылкой на противопожарную службу.

Местные власти приказали жителям 200 домов немедленно уехать из-за пожара площадью восемь квадратных километров. Кроме того, из-за возгорания была частично закрыта трасса 210 Freeway.

"Из-за хаотичного поведения огня, который распространяется из-за сильного, порывистого ветра, мы не можем дать точный прогноз по всем областям, которые могут находиться в зоне риска", — приводит агентство заявление противопожарной службы.