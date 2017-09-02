России не стоит отвечать по теме репараций Польше, считает депутат ГД

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, что российским властям не нужно делать официальные заявления в ответ на идею депутата правящей партии Польши о том, что Россия якобы должна выплатить ей репарации.

В субботу политики польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS), заявили что их страна хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации и от России.

"Если вы говорите об официальных заявлениях властей России, я не думаю", — ответил Новиков на вопрос РИА Новости, нужно ли РФ реагировать на такие высказывания польских политиков.

"Даже если у них финансовые трудности, то пускай они решают эти финансовые трудности какими-то другими способами. Польские политики все время ищут способ оказаться навиду внутри страны и за рубежом", — сказал парламентарий. Новиков считает, что вместо того, чтобы вспоминать про события 1921 года, польским политикам лучше помнить про события 1945 года. "Когда именно благодаря Советскому союзу, его позиции на Потсдамской, в частности, конференции, во взаимоотношениях с союзниками при обустройстве послевоенного мира Польша получила те границы, которые она имеет сегодня", — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.