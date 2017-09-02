Силовики минируют сельхозугодья на линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (22)

ЛУГАНСК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики заминировали сельскохозяйственное поле в районе населенного пункта Счастье на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Счастье ВС Украины с применением гусеничного минного заградителя (ГМЗ-3) произвели закладку противотанковых мин на поле сельскохозяйственного назначения", — сообщил Марочко.

По его словам, данный факт говорит о том, что командование ВСУ "не считается с местным населением и своими действиями подвергает жизни мирных граждан опасности".