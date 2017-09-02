В Совфеде подозревают Украину в подготовке разрыва дипотношений с Россией

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина посягает на важнейшие права парламентариев, говоря о возможности ввести уголовное преследование за посещение России; не исключено, что так Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с нашей страной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил ранее, что выступает за запрет и введение уголовной ответственность за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

"Предложение главы СБУ посягает на одно из важнейших прав депутатов любого парламента – развитие сотрудничества стран и народов", — сказал Клинцевич.

По мнению парламентария, единственная цель подобных инициатив и высказываний — это нагнетание антироссийской истерии на Украине.

"Государство усилиями властной верхушки свело все свои многочисленные функции по существу к одной – нагнетание антироссийской истерии. На мой взгляд, идет информационная и идеологическая подготовка следующего шага – разрыва дипломатических отношений с Россией", — сказал Клинцевич.