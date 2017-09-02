В Киеве рассказали, за что хотят депортировать брата Саакашвили

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Украинская полиция задержала Давида Саакашвили, брата экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, из-за недействительного вида на жительство на Украине и направила в миграционную службу, его готовят к депортации из страны, сообщил в эфире "Эспрессо.TV" директор департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

В субботу Михаил Саакашвили заявил, что МВД Украины задержало в Киеве его брата Давида Саакашвили. Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что брата Саакашвили действительно задержали и готовят к депортации.

"Сотрудниками Нацполиции в Киеве был доставлен в органы государственной миграционной службы гражданин Грузии, который проживал в Украине по недействительному виду на жительство", — рассказал Шевченко.

Он пояснил, что государственная миграционная служба аннулировала этот документ еще в марте этого года в связи с получением информации от государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

По его словам, брата Саакашвили проинформировали об этой ситуации, однако он так и не покинул территорию Украины в течение срока, определенного законодательством.

"Сейчас принимается решение о принудительном возвращении иностранного гражданина в другую страну, а также о наложении административного постановления в виде штафа", — сказал Шевченко. Он добавил, что сейчас Давид Саакашвили находится в государственной миграционной службе.