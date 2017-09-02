В ДНР сообщили о готовящихся провокациях со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют режим тишины для подготовки провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Командование бригад ВСУ продолжает использование режима тишины для подготовки к проведению провокаций. Отмечается активизация разведывательных подразделений противника на отдельных направлениях, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Басурин пояснил, что силовики используют средства аэроразведки для определения целей на окраинах Горловки для крупнокалиберной артиллерии.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Стороны обмениваются обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.