В ДНР сообщили о готовящихся провокациях со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют режим тишины для подготовки провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин пояснил, что силовики используют средства аэроразведки для определения целей на окраинах Горловки для крупнокалиберной артиллерии.
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Стороны обмениваются обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.