Украинские военные в Донбассе не отвели тяжелое вооружение, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики не отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, снижение фактов его применения носит временный характер, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Стороны обмениваются обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.

"К нашему большому сожалению, говорить о полном прекращении огня со стороны ВС Украины не приходится. На данный момент только можно констатировать более избирательный характер применения украинской артиллерии калибром 152 и 122 мм, а также танков. Однако отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на установленные расстояния украинскими силовиками не осуществляется. Данный факт свидетельствует о том, что снижение интенсивности применения запрещенного вооружения украинской стороной носит лишь временный характер", — сказал он.