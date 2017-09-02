В Польше захотели репараций с России за договор столетней давности

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Польше считают, что вправе требовать репараций от России на основании "рижского договора" 1921 года об окончании Советско-польской войны.

Об этом заявил депутат от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ян Мосиньский. По его словам, на основании этого договора советская сторона должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом, но так и не сделали этого.

России как "законному наследнику" СССР следует подумать о том, что с этим договором можно сделать, уверен Мосиньский. С ним согласился Патрик Який, заместитель министра юстиции страны.

"Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — заявил он.

Ранее репараций от России требовали другие депутаты Сейма от PiS. Так, один из инициаторов этой идеи Станислав Пента предложил взыскать с Москвы "триллионов злотых за преступления СССР".

Репарации от Германии

В первую очередь польские политики требуют репараций от Германии за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Несмотря на то, что Берлин называл этот вопрос закрытым, Мосиньский и Який снова коснулись этой темы.

С точки зрения Мосиньского, требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти репарации сделать", является справедливым. Який посетовал на то, что Польша после 1945 года потратила на восстановление от причиненного Германией ущерба "триллионы злотых".

По его словам, если бы не разрушения войны и не необходимость тратить деньги на восстановление страны, современная Польша была бы более экономически развитой, а ее граждане бы зарабатывали в два раза больше.

"Ответственность за это несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, — утверждает он.

Напоминание о справедливости

Ранее о необходимости репараций от Германии заявляла премьер-министр Польши Беата Шидло. По ее словам, выплаты должны быть "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Всех критиков идеи репараций Шидло призвала вспомнить, "что было на польской земле во время войны".

О репарациях говорил и министр национальный обороны Польши Антони Мачеревич. По его словам, его страна никогда от них не отказывалась, поэтому юридически она имеет право предъявлять Берлину подобные требования.

В 1954 году Польская Народная Республика отказалась от репараций, заключив соглашение с СССР. Однако, с точки зрения Мацеревича и других представителей польских властей, это решение было принято под давлением Советского Союза и юридически закреплено не было.

Репарации с победителей

С точки зрения политолога и журналиста Юрия Светлова, требования Польши по отношению к Москве "парадоксальны". "Обычно репарации налагались на побежденных, а теперь их требуют с победителей, тех, кто вынес основную тяжесть во Второй мировой войне", — так он прокомментировал предыдущие требования Варшавы.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что Варшава, требуя репараций, ведет дипломатическую борьбу. "Думаю, она затевает эту операцию, не особо надеясь на получение репараций. Для нее это инструмент информационной, дипломатической борьбы", — отметил он.

С точки зрения главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, Варшава, высказывая подобные требования, претендует на особый статус не только в ЕС и НАТО, но и в Европе в целом.

"Она видит себя в роли ведущей державы особого региона Восточной Европы, и на это нацелены возрожденная концепция Междуморья межвоенного периода…", — пояснил он.