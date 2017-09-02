В ДНР заявили о крупной артиллерии ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (20)

ДОНЕЦК 2 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает об артиллерийских системах крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В районе Максимовки Марьинского района, 18 километров до линии соприкосновения, зафиксировано скрытое размещение 152-милимитровой гаубичной батареи (запрещены минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.) из состава 40-й артиллерийской бригады ВСУ", — сказал он.