Силовики выпустили почти 30 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На Донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров и шесть мин калибром 82 миллиметра. На Мариупольском направлении противник выпустил пять мин калибром 120 миллиметров по населённому пункту Коминтерново, также противник вел огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по населённым пунктам Октябрь и Сосновское. На Горловском направлении противник обстрелял один населённый пункт из гранатомётов и стрелкового оружия", — сказал он.