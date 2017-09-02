Великобритания пообещала Украине дальнейшую военную поддержку

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер пообещал Украине дальнейшую поддержку, сообщается в субботу на сайте минобороны Украины по итогам его встречи с начальником генштаба ВС Украины Виктором Муженко.

"Министр вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер положительно отметил динамику развития Вооруженных сил Украины и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Великобритании", — говорится в сообщении.

По данным минобороны, во время встречи в генеральном штабе состоялся обмен мнениями относительно ситуации на востоке и вокруг Украины, Муженко проинформировал Ланкастера о состоянии и перспективах двухстороннего военного сотрудничества, реформировании вооруженных сил Украины и реализации стандартов НАТО в войсках, что стало возможным, среди прочего, благодаря учрежденной в 2015 году учебно-тренировочной операции "Орбитал" и широкому спектру возможностей совещательной помощи со стороны советников стратегического уровня от Великобритании.

Сообщается, что стороны также обсудили дальнейшие пути улучшения сотрудничества Вооруженных сил Украины с вооруженными силами Великобритании.

По данным минобороны, в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов (операция ORBITAL) и направлении военного персонала на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВС Украины. По данным ведомства, начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлены более 5 тысяч 500 военнослужащих ВС Украины.