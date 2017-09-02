Пушков: Польша не получит никаких репараций от России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что никаких репараций от России Польша не получит, у нее нет таких прав.

Ранее политики правящей партии Польши "Право и справедливость" заявили, что страна намерена добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России – за Рижский договор 1921 года об окончании Советско-польской войны.

"Никаких репараций от России Польша не получит. Никаких прав на репарации у нее нет. Ей даже не стоит начинать эту заранее проигранную партию", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

По словам сенатора, польская элита поглощена "прошлым и национальными комплексами". "От польской элиты не исходит ни одной идеи, ни одной инициативы, обращенной в будущее. Она поглощена лишь прошлым и национальными комплексами", — добавил он.

Никаких репараций от России Польша не получит. Никаких прав на репарации у нее нет. Ей даже не стоит начинать эту заранее проигранную партию — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2017 г.

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